Жуткие инцидент произошел вечером 15 декабря в Алтестово и получил широкую огласку благодаря информации местной жительницы Александры Гарбарь, которая
«К пожилому мужчине на территорию дома проникли двое соседей с ружьями и убили собак. Мужчины перелезли через забор, зашли на частную территорию и начали расстреливать собак, которые мирно спали в своём доме!!!! Они убили несколько собак и щенка!! После убийства животных эти нелюди избавились от тел, перебросив их через забор», - написала она.
Женщина обнародовала видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено как два человека стреляют в животных, которые корчатся от боли. Затем эти мужчины перебрасывают через забор собак и куда-то волокут.
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Также она рассказала, что собаки жили на даче у пожилого мужчины, он их спас и за свой счет стерилизовал.
«Кстати, собаки появились не по его собственной инициативе, а как наследие от добрых дачников, которые каждый год свозили туда животных на сезон, а потом выбрасывали их как мусор», - рассказала женщина.
В полиции уже начали расследование по факту жестокого обращения с животными.
Подозреваемые отрицают свою причастность к произошедшему с животными, но согласились, что имели конфликт с соседом.
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