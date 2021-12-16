Происшествие случилось 15 декабря в Интернациональном переулке возле дома №12. Последствия показали в
Местные жители говорят, что неоднократно обращались в "Горзелентрест" с просьбой спилить его, но коммунальщики п игнорировали проблему.
На кадрах видно, как массивное дерево рухнуло на тротуар и часть парковки, и придавило под собой легковой автомобиль Mitsubishi. Иномарку смяло, как консервную банку.
К счастью, владельца авто рядом не было, как и других прохожих.
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По словам местных жителей, в том месте часто играют дети, однако трагического инцидента удалось избежать.
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Напомним, что в центре Одессы дерево не выдержало и завалилось на микроавтобус: видео ЧП
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