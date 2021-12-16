В Одессе на Молдаванке огромное старое дерево раздавило припаркованный автомобиль, от машины почти ничего не осталось.

Происшествие случилось 15 декабря в Интернациональном переулке возле дома №12. Последствия показали в Telegram-канале Одесса-Инфо, передает Politeka.net.

Местные жители говорят, что неоднократно обращались в "Горзелентрест" с просьбой спилить его, но коммунальщики п игнорировали проблему.

На кадрах видно, как массивное дерево рухнуло на тротуар и часть парковки, и придавило под собой легковой автомобиль Mitsubishi. Иномарку смяло, как консервную банку.

К счастью, владельца авто рядом не было, как и других прохожих.

По словам местных жителей, в том месте часто играют дети, однако трагического инцидента удалось избежать.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что в центре Одессы дерево не выдержало и завалилось на микроавтобус: видео ЧП

Еще Politeka писала, про ЧП в Одессе: рухнувшее дерево перекрыло двор и раздавило машины, видео

Также Politeka сообщала, огромное дерево рухнуло посреди двора в Одессе, много пострадавших: кадры ЧП