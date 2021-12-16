В Одессе мужчина схватил пистолет и устроил стрельбу по прохожим, молодые люди получили серьезные травмы головы, их госпитализировали в больницу.

Стрельба произошла в районе Молдаванки, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

37-летний местный житель повздорил с двумя молодыми парнями возле Серединского сквера.

После перепалки конфликт был исчерпан, и они разошлись. Однако через несколько кварталов одессит догнал ребят и открыл стрельбу по ним из травматического оружия.

16-летний пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроникающее ранение грудной клетки, а старший – ушибно-рассеченную рану лба и грудного отдела спины.

Стрелок пытался скрываться на съемной квартире и не покидал жилье. Полицейские его разыскали и задержали. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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