Стрельба произошла в районе Молдаванки, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу
37-летний местный житель повздорил с двумя молодыми парнями возле Серединского сквера.
После перепалки конфликт был исчерпан, и они разошлись. Однако через несколько кварталов одессит догнал ребят и открыл стрельбу по ним из травматического оружия.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Протест в центре Киева: на улице заметили танки, фото с места событий
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
16-летний пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроникающее ранение грудной клетки, а старший – ушибно-рассеченную рану лба и грудного отдела спины.
Стрелок пытался скрываться на съемной квартире и не покидал жилье. Полицейские его разыскали и задержали. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы
Еще Politeka писала, что водитель трижды выстрелил себе в лицо из ружья из-за проблем на работе
Также Politeka сообщала, валютчика отправили на тот свет на Одесчине: детали разбойного нападения