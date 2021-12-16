На Молдаванке в Одессе местным жителям не дают покоя бездомные, которые развели антисанитарию и жгут костры, что может закончится масштабным пожаром.

Жалоба появилась на сайте Единого центра обращения граждан на днях, пишет Politeka.net.

Одесситы, проживающие в многоэтажном доме улице Болгарской, утверждают, что живут на пороховой бочке. Всё дело в том, что придомовую территорию в старых полуразвалившихся помещениях оккупировали бездомные, которые развели там антисанитарию. Также там много бродячих псов. Жители дома обеспокоены такой ситуацией и переживают за собственную жизнь и жизнь своих детей.

Одесситы говорят, что бездомные разжигают костры, чтобы согреться и приготовить пищу. Уже были случаи, когда из-за этого возникали пожары и даже с жертвами.

Неоднократно люди обращались в полицию , однако там бездействуют.

Жители дома говорят, что в опасности не только их жизни, но и жизни пациентов больницы на улице Мясоедовской, которая расположена по соседству.

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