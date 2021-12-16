В Одессе пассажир маршрутки украл деньги из кассы, водитель узнал об этом и запер вора в салоне, чтобы тот не сбежал.

Кража произошла утром, 16 декабря, на улице Генуэзской. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

К стражам порядка обратился водитель маршрутки, мужчина рассказал, что он закрыл внутри автобуса неизвестного, выхватившего деньги из "кассы".

Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно и патрульные применили к нему наручники. У мужчины обнаружили деньги, о похищении которых сообщил водитель.

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, стоимость проезда в общественном транспорте Одесской области снова повысится, произойдет это в пятницу, 17 декабря.

В частности, подорожает проезд в маршрутках №25 и №70, которые связывают город Черноморск с Одессой. Цена увеличится с 24 до 30 гривен.

Напомним, что маршрутчик набросился на мать с двумя детьми, фото: все закончилось печально, детали

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