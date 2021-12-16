Кража произошла утром, 16 декабря, на улице Генуэзской. Об этом сообщила
К стражам порядка обратился водитель маршрутки, мужчина рассказал, что он закрыл внутри автобуса неизвестного, выхватившего деньги из "кассы".
Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно и патрульные применили к нему наручники. У мужчины обнаружили деньги, о похищении которых сообщил водитель.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Протест в центре Киева: на улице заметили танки, фото с места событий
"Ура, это Маринкин голос": врачи вернули с того света известную российскую певицу
"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали, стоимость проезда в общественном транспорте Одесской области снова повысится, произойдет это в пятницу, 17 декабря.
В частности, подорожает проезд в маршрутках №25 и №70, которые связывают город Черноморск с Одессой. Цена увеличится с 24 до 30 гривен.
Напомним, что маршрутчик набросился на мать с двумя детьми, фото: все закончилось печально, детали
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта