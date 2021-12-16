Прорыв теплосети случился в четверг, 16 декабря, на улице Бочарова в Суворовском районе города. Кадры распространили в сети местные Telegram-каналы (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

На видео можно увидеть, как горячей водой залито всё дорожное покрытие, а густой пар поднимается над землей, ограничивая видимость проезжающим автомобилям и маршруткам.

"С лёгким паром! Если у вас нет отопления, то ищите его на Бочарова", - прокомментировали в Telegram-канале "Х. Одесса".

"Горячая вода создает особую атмосферу на перекрестке", - отметили авторы "Одесса Сейчас".

Напомним, что одесситам на головы с потолка хлынула вода, видео ЧП: "Дождались отопления"