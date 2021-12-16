Прорыв теплосети случился в четверг, 16 декабря, на улице Бочарова в Суворовском районе города. Кадры распространили в сети местные
На видео можно увидеть, как горячей водой залито всё дорожное покрытие, а густой пар поднимается над землей, ограничивая видимость проезжающим автомобилям и маршруткам.
"С лёгким паром! Если у вас нет отопления, то ищите его на Бочарова", - прокомментировали в Telegram-канале "Х. Одесса".
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"Горячая вода создает особую атмосферу на перекрестке", - отметили авторы "Одесса Сейчас".
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