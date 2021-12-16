Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремінь на странице в
В первую неделю декабря проводили проверку на соблюдение языкового закона в Украине. Всего нашли 83 нарушения, из которых 21 были из Одессы.
В частности, языковой омбудсмен выявил нарушения при размещении информации на сайтах по продаже билетов. Среди нарушений были следующие цифры: 38 на karabas.com, 32 на kontramarka.ua и 13 на internet-bilet.ua.
В Одессе на афишах не было надписей на государственном языке. Ольше нарушений было выявлено только в столице, где нашли 32 афиши на русском и восемь на английском.
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Тарас Кремень заявил, что во время мониторинга заметил большое количество речевых ошибок из-за использования автоматического перевода.
Он пригрозил театрам более тщательные проверки в будущем году.
Ранее сообщалось, что языкового омбудсмена возмутил русский язык учителей: "Почувствуют свою ответственность..."
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