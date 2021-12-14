Жители Южного в Одесской области не поддержали идею Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, который настаивает переименовать город в соответствии со стандарамами украинского языка.
По его словам, Южный позаимствовано из русского языка и противоречит правилам украинской грамматики.
В свою очередь местный горсовет вынес этот вопрос на общественные слушания в виде онлайн-голосования.
В них приняли участие 528 человек, из которых 492 высказались против.
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Отмечается, что только 36 человек оказались за переименования.
Теперь Южный останется со своим привычным названием, если его не переименуют нардепы в Верховной Раде, которые могут это сделать, не спрашивая местных жителей.
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