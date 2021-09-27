Не смог связать двух слов

Мэр одного из городов в Одесской области пережил позор перед публикой

Так, городской голова Кодымы Сергей Лупашко хотел поздравить местных жителей с Днем города на украинском языке, однако получилось у него это с большим трудом.

Видео конфуза появилось в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Подойдя к микрофону, чиновник поприветствовал граждан. Ему передали листочек с текстом на украинском языке и тут началось такое.

Мэр пытался прочесть написанное, запинался, сбивался и коверкал слова. Его речь больше напоминала спич бывшего премьер-министра Николая Азарова, который славился своим коверканием украиснкого языка.

"Этот мэр сломался, несите нового", - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Пользователи сети подняли на смех главу Кодымы и его речь. Многие удивились, как мэр украинского города может не знать государственного языка.

"На выборах пускай ВНО сдают",

"Это ж надо так стараться, чтоб так позориться.

Нужно было подготовиться...

Теперь год прикалываться будут!!!

А к власти рвёмся",

"Бедолага, язык не слушается совсем или криво написали на бумажке", - высказались в сети.

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