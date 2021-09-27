Мэр одного из городов в Одесской области пережил позор перед публикой
Так, городской голова Кодымы Сергей Лупашко хотел поздравить местных жителей с Днем города на украинском языке, однако получилось у него это с большим трудом.
Видео конфуза
Подойдя к микрофону, чиновник поприветствовал граждан. Ему передали листочек с текстом на украинском языке и тут началось такое.
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Мэр пытался прочесть написанное, запинался, сбивался и коверкал слова. Его речь больше напоминала спич бывшего премьер-министра Николая Азарова, который славился своим коверканием украиснкого языка.
"Этот мэр сломался, несите нового", - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Пользователи сети подняли на смех главу Кодымы и его речь. Многие удивились, как мэр украинского города может не знать государственного языка.
"На выборах пускай ВНО сдают",
"Это ж надо так стараться, чтоб так позориться.
Нужно было подготовиться...
Теперь год прикалываться будут!!!
А к власти рвёмся",
"Бедолага, язык не слушается совсем или криво написали на бумажке", - высказались в сети.
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