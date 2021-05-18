Стало известно, какое наказание понес преподаватель одесского колледжа за оскорбительное высказывание в отношении государственного языка
Напомним, что в социальных сетях разгорелся скандал из-за высказывания преподавателя Черноморского морского специализированного колледжа ОНМУ Александра Макаренко, который под одним из постов в Фейсбук назвал украинский язык "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов".
Как сообщили Черноморские
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Руководство колледжа заявило, что не станет терпеть подобные высказывания преподавателя.
«Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках», сообщила замдиректора по образовательной работе Наталья Федотова.
В то же время сам Макаренко оправдывается тем, что слова с ругательствами вырвали из контекста.
Он объяснил, что "псячою мовою" называл суржик - смесь украинского и русского языков.
При этом он уверен, что данный скандал раздули провокаторы, после того как он осудил деятельность Телеграмм-канала "XYDESSA" из-за фотографий трупа мужчины.
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