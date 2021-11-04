Как вам такая идея?

Языковой омбудсмен Тарас Креминь вынес идею переименовать русифицированные города и поселки Украины, в их числе Южный и Первомайское в Одесской области.

Такая информация появилась на Фейсбук-странице Уполномоченного по защите государственного языка, передает Politeka.net.

В частности, Креминь предложил привести названия населенных пунктов в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов», - сообщил омбудсмен.

Кремень утверждает, что к нему обращаются недовольные граждане, которые жалуются на то, что их населенные пункты носят русскоязычный характер.

Например, такие как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южный, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и другие.

«Многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», - отметил Кремень.