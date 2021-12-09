Языковой омбудсмен Тарас Креминь лишил одесских школьников журнала «Пчелка», который издавался на русском языке.

Детский развлекательный журнал «Пчелка» распространялся в учебных заведениях Одессы, но в этом месяце его перестали печатать после требований Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремения. Об этом сообщает Telegram-канал «Курс Одесса».

Как выяснилось, в октябре поступила жалоба от одного из родителей языковому омбудсмену на распространение в украинских школах издания на русском языке, чем нарушаются права детей на получение информации на государственном языке.

В свою очередь, Тарас Креминь отправил 11 ноября в городской департамент образования гневное письмо с требованием прекратить распространение любой печатной продукции не на государственном языке.

Ранее сообщалось, что языкового омбудсмена возмутил русский язык учителей: "Почувствуют свою ответственность..."

Также, языковой омбудсмен предложил переименовать город Южный

Politeka рассказывала, на Одесчине топ-чиновник едва не сломал язык, пытаясь говорить на украинском: видео конфуза