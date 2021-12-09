Языковой омбудсмен Тарас Креминь лишил одесских школьников журнала «Пчелка», который издавался на русском языке.
Детский развлекательный журнал «Пчелка» распространялся в учебных заведениях Одессы, но в этом месяце его перестали печатать после требований Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремения. Об этом сообщает
Как выяснилось, в октябре поступила жалоба от одного из родителей языковому омбудсмену на распространение в украинских школах издания на русском языке, чем нарушаются права детей на получение информации на государственном языке.
В свою очередь, Тарас Креминь отправил 11 ноября в городской департамент образования гневное письмо с требованием прекратить распространение любой печатной продукции не на государственном языке.
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