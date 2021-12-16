Инцидент соучился в переулке Клубничном. Об этом сообщает
Водитель Mercedes Benz, заезжая в подземный паркинг, не заметил человека в кузове автомобиля. Во время спуска мужчина ударился головой о потолок и получил серьезные травмы. Пострадавшего забрали по скорой, однако он умер в стенах больницы.
Сейчас выясняются детальные подробности.
Ранее мы писали, в центре Одессы рабочий сорвался с высоты, работники стройки не хотели вызывать пострадавшему скорую, чтобы не было огласки.
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ЧП произошло в самом центре Одессы на улице Дерибасовской.
Один из строителей упал с высоты третьего этажа и травмировался во время проведения ремонтно-реставрационных работ фасада памятника архитектуры по адресу Дерибасовская, 19.
Напомним, что дальнобойщика придавил контейнеровоз на трассе Одесса-Рени, водитель не выжил
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