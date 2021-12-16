Жуткое ДТП случилось ночь с 15 на 16 декабря на автодороге Одесса-Рени. Об этом сообщается Telegram-канал XYdessa.
Водитель контейнеровоза не справился с управлением, вследствие чего многотонная фура слетела с дороги и опрокинулась на бок.
По утверждениям очевидцев, дальнобойщика придавило, и он скончался на месте от полученных травм.
Пока неясно при каких именно обстоятельствах случилась авария.
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Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители, которые должны установить причины ДТП.
Обратим внимание, что информация от официальных источников в полиции пока не поступала.
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