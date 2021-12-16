На трассе в Одесской области перевернулся зерновоз, жертв, к сожалению, избежать не удалось.

Жуткое ДТП случилось ночь с 15 на 16 декабря на автодороге Одесса-Рени. Об этом сообщается Telegram-канал XYdessa.

Водитель контейнеровоза не справился с управлением, вследствие чего многотонная фура слетела с дороги и опрокинулась на бок.

По утверждениям очевидцев, дальнобойщика придавило, и он скончался на месте от полученных травм.

Пока неясно при каких именно обстоятельствах случилась авария.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители, которые должны установить причины ДТП.

Обратим внимание, что информация от официальных источников в полиции пока не поступала.

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