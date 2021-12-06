На дороге в Одесской области перевернулся трактор, водителя вытащили, однако ему уже ничем не смогли помочь, он был мертв.
Трагический инцидент произошел накануне, 5 декабря на дороге от села Старая Некрасовка до села Богатое в Измаильском районе Одесской области, сообщили в
Трактор перевернулся в кювет накануне, 5 декабря, около 07:30 утра.
Тело водителя вытащили из-под транспортного средства без каких-либо признаков жизни.
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Вскоре на месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они осматривают место ДТП и выясняют, при каких обстоятельствах случилась авария.
Ведется расследование.
Ранее мы писали, в Одесской области перевернулся трактор и забрал жизнь ребенка.
Как рассказали в полиции, водитель трактора перевозил в прицепе пятерых мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Двигаясь вдоль склона, он не справился с управлением и трактор съехал с обочины, а потом перевернулся.
Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса
Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально
Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области