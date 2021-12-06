На дороге в Одесской области перевернулся трактор, водителя вытащили, однако ему уже ничем не смогли помочь, он был мертв.

Трагический инцидент произошел накануне, 5 декабря на дороге от села Старая Некрасовка до села Богатое в Измаильском районе Одесской области, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трактор перевернулся в кювет накануне, 5 декабря, около 07:30 утра.

Тело водителя вытащили из-под транспортного средства без каких-либо признаков жизни.

Вскоре на месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они осматривают место ДТП и выясняют, при каких обстоятельствах случилась авария.

Ведется расследование.

Ранее мы писали, в Одесской области перевернулся трактор и забрал жизнь ребенка.

Как рассказали в полиции, водитель трактора перевозил в прицепе пятерых мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Двигаясь вдоль склона, он не справился с управлением и трактор съехал с обочины, а потом перевернулся.

Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса

Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально

Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области