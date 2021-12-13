Авария с летальным исходом произошла вечером 12 декабря, на трассе Киев-Одесса в районе села Воробьевка Березовского района Одесской области. Об этом пишет
По данным журналистов, водитель автомобиля LEXUS RX 350, двигавшийся в сторону Киева, совершил наезд на пешехода.
32-летний мужчина получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Потерпевшим скончался на месте, до приезда врачей скорой помощи.
Что стало причиной смертельной аварии, скользкая дорога или невнимательность водителя - не сообщается.
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Тем временем в пресс-службе ГУНП пока никак не комментируют трагическое происшествие. Информация на их сайте отсутствует.
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