В Одесской области водитель на Лексусе задавил 32-летнего пешехода.

Авария с летальным исходом произошла вечером 12 декабря, на трассе Киев-Одесса в районе села Воробьевка Березовского района Одесской области. Об этом пишет Думская со ссылкой на источники в полиции.

По данным журналистов, водитель автомобиля LEXUS RX 350, двигавшийся в сторону Киева, совершил наезд на пешехода.

32-летний мужчина получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Потерпевшим скончался на месте, до приезда врачей скорой помощи.

Что стало причиной смертельной аварии, скользкая дорога или невнимательность водителя - не сообщается.

Тем временем в пресс-службе ГУНП пока никак не комментируют трагическое происшествие. Информация на их сайте отсутствует.

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