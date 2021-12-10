В центре Одессы рабочий сорвался с высоты, работники стройки не хотели вызывать пострадавшему скорую, чтобы не было огласки.
ЧП произошло в пятницу, 10 декабря, в самом центре Одессы на улице Дерибасовской. Об этом соощает Telegram-канал
Один из строителей упал с высоты третьего этажа и травмировался во время проведения ремонтно-реставрационных работ фасада памятника архитектуры по адресу Дерибасовская, 19.
Журналисты попытались выяснить все детали ЧП, однако им помешали агрессивно настроенные работники стройки.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Олимпийская чемпионка Мерлени пришла на "Україна має талант" и показала, кем стала в своей новой жизни: Мишина и Притула ахнули
Кем был и сколько зарабатывал Винник до всеукраинской славы, в Сеть слили редкие кадры: "Если бы тогда я думал мозгами…"
Новый судья на "Мастер Шеф", Хименес-Браво раскрыл интригу: "Она еще строже, чем я"
Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось: "Кольщик, наколи мне..."
Чтобы не придавать огласке инцидент, травмированному не хотели вызывать скорую.
Более того, охрана стройплощадки не пускала работников СМИ на объект, после чего завязалась драка.
Однако после потасовки пострадавшему строителю всё-таки вызвали бригаду медиков, его увезли в больницу.<
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии
Также Politeka сообщала, в Одессе 3-летний ребенок выпал из окна высотки, кадры несчастья: "Приехали на отдых"