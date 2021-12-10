В центре Одессы рабочий сорвался с высоты, работники стройки не хотели вызывать пострадавшему скорую, чтобы не было огласки.

ЧП произошло в пятницу, 10 декабря, в самом центре Одессы на улице Дерибасовской. Об этом соощает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Один из строителей упал с высоты третьего этажа и травмировался во время проведения ремонтно-реставрационных работ фасада памятника архитектуры по адресу Дерибасовская, 19.

Журналисты попытались выяснить все детали ЧП, однако им помешали агрессивно настроенные работники стройки.

Чтобы не придавать огласке инцидент, травмированному не хотели вызывать скорую.

Более того, охрана стройплощадки не пускала работников СМИ на объект, после чего завязалась драка.

Однако после потасовки пострадавшему строителю всё-таки вызвали бригаду медиков, его увезли в больницу.<

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