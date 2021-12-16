Прогноз погоды на четверг, 16 декабря, составила Politeka.net.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, после прохождения атмосферного фронта в Одессу начнет поступать воздух с севера, а это значит, что стоит ожидать легкий мороз.
Целый день в городе будет держаться пасмурная погода. Дождь с мокрым снегом должны утихнуть до наступления второй половины дня.
Днем столбик термометра продержится на отметке от +2 градусов до +4 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от 0 до +2 градусов. Также прогнозируют северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.
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По данным сайта Sinoptik.ua, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Ночью прошел сильный дождь, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха составит +2.. +3 градусов, днем останется без изменений. К вечеру показатель термометра опустится до +1 градуса.
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