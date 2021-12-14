В Одесской области следователь с сообщником вымогали 2 тысячи долларов у владельца квартиры за право проживания в ней.

За коррупцию и шантаж двое недобросовестных полицейских предстанут перед судом, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратруры.

В частности, следователя и оперуполномоченного обвиняют в шантажировании целой семьи с маленьким ребенком – они требовали 2 тысячи долларов у владельца квартиры за право проживания в ней.

Следователь осуществлял досудебное расследование по делу исчезновения 81-летней жительницы Измаила, в ходе которого установил, что местный житель приобрел квартиру пенсионерки, которая до этого уже была несколько раз перепродана. Он вместе с семьей уже проживал в ней некоторое время.

Правоохранители требовали у владельца жилья 2 тысячи долларов США за беспрепятственное пользование квартирой. Мужчина должен был дать взятку, чтобы его квартиру не арестовали и не выселили семью с маленьким ребенком.

Сейчас полицейские уволены из правоохранительных органов. За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.

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