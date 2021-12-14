За коррупцию и шантаж двое недобросовестных полицейских предстанут перед судом, сообщает пресс-служба
В частности, следователя и оперуполномоченного обвиняют в шантажировании целой семьи с маленьким ребенком – они требовали 2 тысячи долларов у владельца квартиры за право проживания в ней.
Следователь осуществлял досудебное расследование по делу исчезновения 81-летней жительницы Измаила, в ходе которого установил, что местный житель приобрел квартиру пенсионерки, которая до этого уже была несколько раз перепродана. Он вместе с семьей уже проживал в ней некоторое время.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Булитко из "Дизель шоу" "накинулась" на оператора: "Мало кто отважится..."
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
16-летний подросток сбил на "зебре" шесть человек: что о нем известно
Жена "Холостяка" Добрынина резко ответила украинцам на новые упреки: "Нам не по пути"
Правоохранители требовали у владельца жилья 2 тысячи долларов США за беспрепятственное пользование квартирой. Мужчина должен был дать взятку, чтобы его квартиру не арестовали и не выселили семью с маленьким ребенком.
Сейчас полицейские уволены из правоохранительных органов. За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.
Напомним, начальник полиции попался на преступлении в Одесской области: угнали элитное авто
Как сообщала Politeka, авто замначальника полиции сбило женщину в Одессе: "проехал на красный свет"
Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"