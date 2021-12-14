О вопиющем инциденте сообщили в общественной природоохранной организации
В заповедную зону на острове Ермаков в конце ноября выпустили троих благородных оленят европейской лани.
Спустя две недели стало известно, что одну из ланей убили браконьеры, а тушку пустили на мясо.
Лань попала в деревню Лески, переплыв Дунай с острова Ермаки. Местные жители, увидев животное, которое совсем не боялось людей, передали информацию арендаторам острова, чтобы ее забрали, но те не успели.
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Местные браконьеры застрелили лань прямо в селе. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в содеянном.
Как пишет издание
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