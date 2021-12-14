В Одесской области браконьеры застрелили молодую лань, которую специально привезли зоозащитники и выпустили для возобновления популяции.

О вопиющем инциденте сообщили в общественной природоохранной организации Rewilding Ukraine.

В заповедную зону на острове Ермаков в конце ноября выпустили троих благородных оленят европейской лани.

Спустя две недели стало известно, что одну из ланей убили браконьеры, а тушку пустили на мясо.

Лань попала в деревню Лески, переплыв Дунай с острова Ермаки. Местные жители, увидев животное, которое совсем не боялось людей, передали информацию арендаторам острова, чтобы ее забрали, но те не успели.

Местные браконьеры застрелили лань прямо в селе. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в содеянном.

Как пишет издание bessarabiainform , ими оказались двое жителей села Лески: Сергей Хлюстин 1991 года рождения, у которого нашли и изъяли обрез ружья ИЖ-43 и патроны к нему, и Николай Кошельник 1995 года рождения. Также была установлена личность сообщника, который помогал вывезти и разделать убитое животное.

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