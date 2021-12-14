Так, вечером на улице Академика Вильмса двое детей попали под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщают местные T
Очевидцы говорят, что дети пересекали проезжую часть по пешеходному переходу возле остановки Офицерская.
На место была вызвана бригадой скорой помощи, медики на руках заносили пострадавших в машину.
В Telegram-канале сообщают о еще одной аварии, которая случилась также на улице Королева почти одновременно, однако на другом участке дороги.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью: кадры
Влад Яма после операции прячет половину лица: "Спасибо, что переживаете"
Жена "Холостяка" Добрынина показала, как они украсили елку в их новом роскошном доме: "Тоже красота!"
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Там под колеса автомобиля попала 35-летняя женщину. Местная жительница возвращалась домой и ее сбил автомобилист, проживающий в этом же районе.
Отметим, что в полиции еще не комментировали аварии.
Напомним, что в Одессе батюшка попал в ДТП, собралась огромная пробка: кадры происходящего
Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально
Также Politeka писала, что водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса