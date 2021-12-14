Одна из улиц в Одессе стала эпицентром дорожных аварий, скорые увезли в больницу пострадавших детей и женщину.

Так, вечером на улице Академика Вильмса двое детей попали под колеса автомобиля Volkswagen. Об этом сообщают местные T elegram-каналы , пишет Politeka.net.

Очевидцы говорят, что дети пересекали проезжую часть по пешеходному переходу возле остановки Офицерская.

На место была вызвана бригадой скорой помощи, медики на руках заносили пострадавших в машину.

В Telegram-канале сообщают о еще одной аварии, которая случилась также на улице Королева почти одновременно, однако на другом участке дороги.

Там под колеса автомобиля попала 35-летняя женщину. Местная жительница возвращалась домой и ее сбил автомобилист, проживающий в этом же районе.

Отметим, что в полиции еще не комментировали аварии.

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