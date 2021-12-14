Одесситов предупредили о резком похолодании, не исключаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Прогноз погоды на вторник, 14 декабря подготовила Politeka.net.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в течение всего дня в Одессе сохранится облачная погода. Утром синоптики не исключают дождь с мокрым снегом, который завершится к первой половине дня.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем будет в пределах +3…+5 градусов.

По данным ресурса sinoptik.ua, сегодня осадков не ожидается.

Метеорологи прогнозируют до + 5 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до + 4 градусов. День будет пасмурным, без солнца.

В Одесской области весь день будет стоять облачная погода. Ночью небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью и днем столюик термомтеров будет показывать от +1 до +6 градусов.

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