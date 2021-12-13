Черное море у берегов Одессы сегодня штормит, волнами накрыло детскую площадку.

В понедельник, 13 декабря, море очень неспокойное: на побережье Одессы обрушился шторм. В Telegram –канале «Одесса как она есть» показали, что мощная стихия добралась до детской площадки, которую построили прямо на пляже, пишет Politeka.net.

«На 14-й станции фонтана Посейдон решил поиграть на детской площадке. Будем надеяться, что навсегда он её не заберёт», - говорится в публикации.

Кроме того, шторм частично разрушил набережную на «Ланжероне». Деревянный настил у дельфинария оказался выломанным.

Ранее мы писали, погода готовит новые сюрпризы для одесситов, обещая много осадков и понижение температуры в середине декабря.

Во вторник, ночная и дневная температура во вторник будет в пределах +3…+5 градусов.

Днем в среду, 15 декабря, ожидается температура воздуха около четырех градусов тепла, в среду будет облачно, местами с прояснениями, без осадков.

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