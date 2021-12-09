Затяжные дожди пришли в Одессу, но это еще не все неприятности, в четверг, 9 декабря в городе резко похолодает.

Как пишет Politeka.net, о том, чего ждать от погоды сегодня, подробно рассказали метеорологи.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, циклон, в эпицентре которого вчера была Одесса двинется дальше на север, и город окажется в его периферии. С утра в Одессе, но уже к вечеру начнется потепление.

Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от +2 до +4 градусов, днем столбик термометров покажет +6…+8 градусов

На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до + 6 градусов днем. К вечеру показатель термометра останется без изменений. Утро будет пасмурным, без солнца. Мелкий дождь будет давать о себе знать в течении всего дня.

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