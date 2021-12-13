Об этом сообщили в
9 декабря в инфекционную больницу Одессы доставили мужчину после того, как он полакомился консервированными белыми грибами домашнего приготовления. В результате обследования оказалось, что пациент заразился опасной болезнью – ботулизмом.
По словам госпитализированного, грибы он купил на стихийном рынке возле Привоза.
Отмечается, что больному оказали медицинскую помощь и ввели противоботулиническую сыворотку.
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Между тем, специалисты сообщают, что за год в Одесской области зарегистрировали 4 случая ботулизма, из них один человек умер. Зачастую больные травятся домашней консервированной рыбой и продуктами, которые покупались на стихийных рынках (вяленая рыба, консервированные грибы).
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