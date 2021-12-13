В Одессе мужчина купил возле Привоза консервированные грибы и заразился опасной болезнью.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Одесский ОЦКПБ.

9 декабря в инфекционную больницу Одессы доставили мужчину после того, как он полакомился консервированными белыми грибами домашнего приготовления. В результате обследования оказалось, что пациент заразился опасной болезнью – ботулизмом.

По словам госпитализированного, грибы он купил на стихийном рынке возле Привоза.

Отмечается, что больному оказали медицинскую помощь и ввели противоботулиническую сыворотку.

Между тем, специалисты сообщают, что за год в Одесской области зарегистрировали 4 случая ботулизма, из них один человек умер. Зачастую больные травятся домашней консервированной рыбой и продуктами, которые покупались на стихийных рынках (вяленая рыба, консервированные грибы).

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