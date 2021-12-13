Стоимость проезда в общественном транспорте Одесской области снова повысится, произойдет это в пятницу, 17 декабря.

В частности, подорожает проезд в маршрутках №25 и №70, которые связывают город Черноморск с Одессой, пишет Пассажирский транспорт.

С 17 декабря этого года цена увеличится с 24 до 30 гривен.

Такое решение перевозчик ООО "Автотранс Украина" аргументирует повышением цен на горючее, запчасти, увеличение зарплаты персонала и других расходов, учитываемых при формировании тарифа на проезд.

Теперь жителю Черноморска, который каждый день ездит на работу в Одессу, придется выложить за проезд 1 200 гривен в месяц.

Отметим, что летом этого года перевозчик уже поднимал тариф с 24 до 27 гривен, однако на этом он не остановился.

Также изменится цена на более короткие расстояния.

Также подорожает маршрут №70, соединяющий Одессу и Черноморск через села Великодолинское, Прилиманское и 7-й километр по Овидопольской дороге.

Доехать в Александровку пассажиру смогут за 9 гривен, в Малодолинское – 10, до Рыбпорта – 13, а в Санжейку – 24.

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