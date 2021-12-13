В частности, подорожает проезд в маршрутках №25 и №70, которые связывают город Черноморск с Одессой, пишет
С 17 декабря этого года цена увеличится с 24 до 30 гривен.
Такое решение перевозчик ООО "Автотранс Украина" аргументирует повышением цен на горючее, запчасти, увеличение зарплаты персонала и других расходов, учитываемых при формировании тарифа на проезд.
Теперь жителю Черноморска, который каждый день ездит на работу в Одессу, придется выложить за проезд 1 200 гривен в месяц.
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Отметим, что летом этого года перевозчик уже поднимал тариф с 24 до 27 гривен, однако на этом он не остановился.
Также изменится цена на более короткие расстояния.
Также подорожает маршрут №70, соединяющий Одессу и Черноморск через села Великодолинское, Прилиманское и 7-й километр по Овидопольской дороге.
Доехать в Александровку пассажиру смогут за 9 гривен, в Малодолинское – 10, до Рыбпорта – 13, а в Санжейку – 24.
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