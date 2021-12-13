Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков случилось в понедельник, 13 декабря, на Окружной дороге. Об этом сообщается в
Судя по кадрах, которые обнародовали очевидцы видно, что грузовой микроавтобус протаранил полуприцеп фуры, вследствие чего он опрокинулся и оказался на земле.
Причиной аварии стала мокрая и скользкая дорога, а также несоблюдение ПДД.
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Информации о пострадавших пока не имеется.
Также в полиции еще не комментировали аварию.
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Это произошло накануне на улице Михаила Грушевского.
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