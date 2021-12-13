Скользкая дорога и несоблюдение ПДД привели к серьезной аварии под Одессой, после столкновения прицеп-контейнер грузовика «улегся» на бок.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков случилось в понедельник, 13 декабря, на Окружной дороге. Об этом сообщается в Telegram –канале «Х. Одесса».

Судя по кадрах, которые обнародовали очевидцы видно, что грузовой микроавтобус протаранил полуприцеп фуры, вследствие чего он опрокинулся и оказался на земле.

Причиной аварии стала мокрая и скользкая дорога, а также несоблюдение ПДД.

Информации о пострадавших пока не имеется.

Также в полиции еще не комментировали аварию.

Ранее мы писали, в Одессе чудом удалось избежать трагедии, грузовик с прицепом скатился со склона и едва не снес остановку общественного транспорта.

Это произошло накануне на улице Михаила Грушевского.

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