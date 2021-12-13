Цены на черешню, которые ввели в ступор многих одесситов, показали в
Так, неприлично дорогую черешню заметили в супермаркете «Космос» торговой сети Таврия-В.
Ее точная стоимость составляет 1 179,90 гривен за килограмм.
В комментариях под публикацией одесситы поделились фотографиями, где за черешню в одесских супермаркетах просят даже по 1,5 тысячи гривен.
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Кто может позволить себе полакомиться «золотой» ягодкой, непонятно, в сети отмечают, что только чиновники.
«Это для честных чиновников»,
«Красиво жить не запретишь», - пишут в сети.
Обратим внимание, что на последнем снимке видно, что черешня по баснословной цене на самом деле не лучшего качества, и выглядит помятой.
Напомним, что одесситов поразила цена на молодую кукурузу: "Она золотая?"
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