Зимой в одесских супермаркетах начали продавать черешню по космическим ценам, за килограмм ягоды просят свыше тысячи гривен.

Цены на черешню, которые ввели в ступор многих одесситов, показали в Telegram-канал "Курс Одесса".

Так, неприлично дорогую черешню заметили в супермаркете «Космос» торговой сети Таврия-В.

Ее точная стоимость составляет 1 179,90 гривен за килограмм.

В комментариях под публикацией одесситы поделились фотографиями, где за черешню в одесских супермаркетах просят даже по 1,5 тысячи гривен.

Кто может позволить себе полакомиться «золотой» ягодкой, непонятно, в сети отмечают, что только чиновники.

«Это для честных чиновников»,

«Красиво жить не запретишь», - пишут в сети.

Обратим внимание, что на последнем снимке видно, что черешня по баснословной цене на самом деле не лучшего качества, и выглядит помятой.

Напомним, что одесситов поразила цена на молодую кукурузу: "Она золотая?"

Также Politeka сообщала, что покупатели избили кассира в супермаркете Одессы, кадры: "Потребовал надеть маски"