В Одесской области на пожарах продолжают гибнуть люди, только за минувшие сутки в сгоревших домах найдено два трупа.
О трагических инцидентах сообщает пресс-службе регионального
Первыый пожар разгорелся накануне в селе Кулевча Белгород-Днестровского района. Там горел одноэтажный жилой дом.
Соседи увидели пожар и позвонили спасателям, но когда те приехали, то огонь, потух сам собой.
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На пепелище нашли обгоревшее тело 65-летнего хозяина дома. Также сгорели кровать, постельные вещи и пол на общей площади 3 метра квадратных.
Сотрудники ГСЧС говорят, что мужчина курил и по неосторожности поджег свой дом.
Второй пожар охватил жилом доме в селе Матроска Сафьяновской территориальной общине,
Звонившие сообщили, что горит одноэтажный дом, в котором проживает 81-летний пенсионер.
Пожарникам удалось спасти дом, а вот его хозяина, к сожалению, нет – на пепелище обнаружено тело пожилого мужчины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Причина смерти 81-летнего пенсионера устанавливается.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.
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