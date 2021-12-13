А сами они вакцинированы?

В Одессе «борцы за карантин» распылили слезоточивый газ в ресторане с посетителями, в результате чего пострадал 4-летний ребенок.

Происшествие случилось в заведении Арт Шат. Об этом сообщает Telegram –канал «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net

Как рассказали очевидцы, двое мужчин распылили в помещении слезоточивый газ и пытались сбежать, однако были задержаны посетителями.

В результате ЧП пострадал 4-х летний ребенок, недавно перенесший онкологическое заболевание.

Один из дебоширов заявил, что он «депутат» и распылил газ из-за того, что в ресторане находилось слишком много людей и все они были без масок и не вакцинированы.

Друга своего хулиган представил, как бывшего военного. Остается догадываться, сами «борцы за карантин» вакцинированы против коронавируса или нет.

Видео можно просмотреть тут.

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