Ситуация с карантином изменилась в Одесской области, в пятницу, 10 декабря регион перевели из «желтой» зоны в «оранжевую».
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С 10 декабря в Одесской области снова ужесточили карантин.
Причиной стал скачок заболеваемости коронавирусом 9 декабря.
Судя по данным таблицы, коэффициент заражения в этот день составил 22,8%.
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Отметим, что «оранжевый» уровень не предусматривает введение дополнительных ограничений и устанавливается как сигнальный перед внедрением красного уровня. Однако дополнительные ограничения могут вводиться местными органами власти, индивидуально реагируя на ухудшение эпидемиологической ситуации.
По состоянию на 10 декабря, в Одесской области зарегистрировали Covid-19 у 647 человек. За минувшие сутки никто не умер, общее число погибших в результате пандемии в регионе составило 5 363 человек.
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