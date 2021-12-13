В центре Одессы группа неизвестных встретила футболистов «Черноморца» камнями и петардами, а также дымовыми шашками.
Неприятный инцидент случился на выходных на улице Маразлиевской. Кадры разместили местные T
На видео видно, как несколько десятков человек в масках забросали дымовыми шашками, петардами и камнями автобус команды, после этого транспортное средство продолжило ехать дальше.
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Молодые люди кричали: "А ну, давай, *** отсюда".
Стоит сказать, что один из камней попал в заднее стекло в автобусе, разбив его.
По информации СМИ, одесские болельщики не довольны плохой игрой футбольной команды «Черноморец».
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