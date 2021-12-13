В центре Одессы группа неизвестных встретила футболистов «Черноморца» камнями и петардами, а также дымовыми шашками.

Неприятный инцидент случился на выходных на улице Маразлиевской. Кадры разместили местные Telegram-каналы, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как несколько десятков человек в масках забросали дымовыми шашками, петардами и камнями автобус команды, после этого транспортное средство продолжило ехать дальше.

[img desc=""]670196[/img

Популярные статьи сейчас

Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"

"Начал проваливаться": появились кадры серьезного ЧП в центре Киева, движение перекрыто

Как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных: "Три раза по..."

Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"

Кароль опустила лямки короткого платья и показала, как правильно соблазнять: кадры
Показать еще

Молодые люди кричали: "А ну, давай, *** отсюда".

Стоит сказать, что один из камней попал в заднее стекло в автобусе, разбив его.

По информации СМИ, одесские болельщики не довольны плохой игрой футбольной команды «Черноморец».

Напомним, что в Одессе показали, как выглядит стадион после концерта Монатика: жалкое зрелище

Как сообщала Politeka, вытоптанный газон и коллапс: чем обернулся концерт Макса Коржа в Одессе, видео

Также Politeka писала, что массовую драку устроили в Одессе, видео: "Зачинщики были пьяны"