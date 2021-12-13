За что их так?

В центре Одессы группа неизвестных встретила футболистов «Черноморца» камнями и петардами, а также дымовыми шашками.

Неприятный инцидент случился на выходных на улице Маразлиевской. Кадры разместили местные T elegram-каналы , пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как несколько десятков человек в масках забросали дымовыми шашками, петардами и камнями автобус команды, после этого транспортное средство продолжило ехать дальше.

[img desc=""]670196[/img

Молодые люди кричали: "А ну, давай, *** отсюда".

Стоит сказать, что один из камней попал в заднее стекло в автобусе, разбив его.

По информации СМИ, одесские болельщики не довольны плохой игрой футбольной команды «Черноморец».

Напомним, что в Одессе показали, как выглядит стадион после концерта Монатика: жалкое зрелище

Как сообщала Politeka, вытоптанный газон и коллапс: чем обернулся концерт Макса Коржа в Одессе, видео

Также Politeka писала, что массовую драку устроили в Одессе, видео: "Зачинщики были пьяны"