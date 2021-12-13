На выходных в Одессе и области пропали две девочки – полиция организовала срочный поиск несовершеннолетних.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на сайте Нацполиции региона.

Так, в Одессе вторые сутки разыскивают 13-летнюю Ксения Козяйкину.

Известно, что девочка-подросток ушла из дома в ночь на 11 декабря и до сих пор не вернулась.

Приметы: вырос 165 см, худощавого телосложения, русые волосы.

Была одета: в серые кофту и брюки, красно-синие сапоги.

А в селе в селе Маяки под Одессой усиленно ищут 14-летнюю Анну Лупу.

Девочка вышла из дома в субботу, 11 декабря и с тех пор не выходит на связь с родными.

Приметы: на вид 15-16 лет, длинные каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в синие брюки и свитер, черную куртку.

В полиции призвали неравнодушных людей с любой информацией о местонахождении подростков, звонить в территориальное подразделение полиции по номерам (048) 612-29-40, (048) 624-20-20 , (048) 779-42-52 или на спецлинию 102.

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