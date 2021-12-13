На выходных в Одессе и области пропали две девочки – полиция организовала срочный поиск несовершеннолетних.
Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на
Так, в Одессе вторые сутки разыскивают 13-летнюю Ксения Козяйкину.
Известно, что девочка-подросток ушла из дома в ночь на 11 декабря и до сих пор не вернулась.
Приметы: вырос 165 см, худощавого телосложения, русые волосы.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Жена "Холостяка" Добрынина похвасталась роскошным подарком, который может себе позволить: "Ну еще бы!"
Жена продюсера "Квартал 95" с формами напоказ в шелковой пижаме повеселилась вечером: фото
Была одета: в серые кофту и брюки, красно-синие сапоги.
А в селе в селе Маяки под Одессой усиленно ищут 14-летнюю Анну Лупу.
Девочка вышла из дома в субботу, 11 декабря и с тех пор не выходит на связь с родными.
Приметы: на вид 15-16 лет, длинные каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в синие брюки и свитер, черную куртку.
В полиции призвали неравнодушных людей с любой информацией о местонахождении подростков, звонить в территориальное подразделение полиции по номерам (048) 612-29-40, (048) 624-20-20 , (048) 779-42-52 или на спецлинию 102.
Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике
Также Politeka писала, что 10-летнюю Настю с особой приметой ищут в Одессе: фото