Погода готовит новые сюрпризы для одесситов, обещая много осадков и понижение температуры в середине декабря.

Судя по прогнозу ресурса sinoptik.ua, в понедельник в Одессе будет много осадков Утренний сильный дождь будет продолжать идти до конца дня, постепенно ослабевая. Также не исключается выпадения мокрого снега, пишет Politeka.net.

Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет около 7-9 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах будет туман. Видимость не больше 500 - 1 000 метров.

Ко вторнику, дождь наконец-то прекратится, однако пасмурная погода будет омрачать настроение местных жителей.

Ночная и дневная температура во вторник будет в пределах +3…+5 градусов.

Днем в среду, 15 декабря, ожидается температура воздуха около четырех градусов тепла, в среду будет облачно, местами с прояснениями, без осадков.

С четверга в Одессу и область станет поступать более холодный воздух. Температурой воздуха ночью опустится до 2 градусов мороза, днем поднимется до 5 выше нуля.

В пятницу, 17 декабря, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. С утра будет идти мелкий дождь, который закончится только ближе к вечеру.

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