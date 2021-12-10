Первый месяц зимы продолжает удивлять одесситов нетипичной погодой, как для декабря.
Всю неделю Одесса находилась во власти дождей и выходные не станут исключением. О том, какой погоды ждать 11 и 12 декабря сообщили синоптики в своем новом прогнозе.
В субботу в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти сильный дождь, который ослабнет к утру и вскоре закончится.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду, ночью порывы 15-18 метров в секунду.
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Утром столбик термометра продержится на отметке от +10 до +11 градусов по Цельсию. Днем температурные показатели останутся без изменений, к вечеру показатель термометра опустится до +9.
В воскресенье, 12 декабря, осадки не обойдут стороной Одессу.
На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который усилиться к вечеру.
Ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит от +9 до +10 градусов, днем и вечером она останется без изменений. На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 километра.
Отметим, что в течение двух дней, 7 и 8 декабря, в Одессе выпало 34 миллиметра осадков в виде затяжного дождя, что составляет 70% плановой месячной нормы – 48 миллиметров.
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