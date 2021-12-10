Зачем такое делать?

В Одессе продолжают орудовать ночные вандалы, так в пятницу, 10 декабря, горожане заметили множество разрисованных остановок общественного транспорта.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одессы.

Всего было разрисовано 8 остановочных комплексов вдоль всей улицы Адмирала Лазарева.

Коммунальщики с самого утра принялись отмывать уродливые надписи и привели остановочные комплексы в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Также в департаменте городского хозяйства призвали всех одесситов не оставаться равнодушными и о случаях вандализма сообщать в полицию или по телефону предприятия «Городские дороги»: (048) 798-19-25.

Отмечается, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

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