В Одесской области водитель Toyota на скорости влетел в дерево, мужчина погиб на месте ДТП.

Трагическая авария случилась примерно в час ночи в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщила пресс-служба регионального ГУНП.

По данным правоохранителей, 25-летний житель одного из сел Старокозацкой ОТГ не справился с управлением автомобиля Toyota Camry, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте.

На кадрах видно, что автомобиль разбит в хлам, по всей видимости, водитель мчался по дороге на высокой скорости.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Авария со смертельным исходом случилась в вечернее время суток на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка.

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