В Одесской области водитель Toyota на скорости влетел в дерево, мужчина погиб на месте ДТП.
Трагическая авария случилась примерно в час ночи в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщила пресс-служба регионального
По данным правоохранителей, 25-летний житель одного из сел Старокозацкой ОТГ не справился с управлением автомобиля Toyota Camry, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте.
На кадрах видно, что автомобиль разбит в хлам, по всей видимости, водитель мчался по дороге на высокой скорости.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Ирина Билык после развода появилась на красной дорожке с молодым красавцем: "Восхищаюсь"
Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось: "Кольщик, наколи мне..."
Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в..."
Украинцам раздадут по 8 тысяч гривен: в Минсоцполитики объяснили, как их получить
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Ранее мы писали, в Одесской области водитель забрал жизнь человека, который ехал на велосипеде по трассе.
Авария со смертельным исходом случилась в вечернее время суток на автодороге Одесса-Южный вблизи поселка Визирка.
Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса
Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально
Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области