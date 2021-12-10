В Одессе чудом удалось избежать трагедии, грузовик с прицепом скатился со склона и едва не снес остановку общественного транспорта.

Это произошло накануне на углу улиц Михаила Грушевского. Кадры с перевертышем показали в Telegram-канале «Курс Одесса».

«У грузовика оторвался прицеп во время движения. Вследствие этого машина слетела с дороги и перевернулась», - говорится в публикации.

Увы, но пока нет никой информации при каких обстоятельствах произошёл дорожно-транспортный инцидент. Тем не менее многие люди полагают, что вероятной причиной стало мокрое дорожное покрытие.

К счастью, во время аварии никто не пострадал.

Огромный грузовик остановился посреди склона. Через некоторое время машина сползла еще чуть ниже на асфальт.

Рядом находится остановка общественного транспорта.

Видео можно просмотреть тут.

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