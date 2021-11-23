На въезде в Одессу водители грузовиков устроили забастовку, перекрыв часть Киевской трассы, что привело к километровой пробке.

Дальнобойщики митинговали в ночь на 23 ноября на трассе Одесса-Киев вблизи поселка Дачное. Кадры забастовки разместил местный Telegram-канал «Х. Одессы», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, фуры заблокировали весовой комплекс на Киевской трассе, что привело к "пробке" протяженностью 5 км. Проехать было невозможно, так как грузовики перекрыли все 4 полосы.

В Службе автомобильных дорог в Одесской области также прокомментировали ситуацию.

"Усложнено движение на стационарном габаритно-весовом пункте "КПП "Дачное"", на 454 километре автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса в сторону столицы", - сообщили дорожники.

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