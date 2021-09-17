Что они требуют?

В Одессе протестуют переселенцы с плакатами в руках

Митинг устроили в пятницу, 17 сентября, возле здания ОГА на проспекте Шевченко. ОБ этом сообщает телеграм-канал Новини.LIVE

Накануне жителям дома на улице Успенской отключили электричество за долги. В этом доме проживают переселенцы и участники АТО/ООС.

Десятки недовольных жителей пикетируют здание ОГА и требуют, чтобы им вернули свет.

В руках люди держат плакаты с надписями: «Заложники в собственной стране», «Неужели наши дети не должны жить?» и прочие.

Правда, по данным телеграм-канала, они задолжали за электроэнергию почти 800 тысяч гривен.

Выяснилось, что дом, в котором они проживают, признан аварийным и городские власти считает, что проживание пикетчиков там - незаконное.

Ранее мы писали, беженцы из Афганистана, сбежавшие от террора талибов, рассказали о своих проблемах в Одессе.

В городе они столкнулись с такими проблемами, как нехватка рабочих мест и высокие цены на жилье.

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