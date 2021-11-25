24 ноября оказалось богатым на аварии - всего за каких-то несколько часов случилось три ДТП с участием грузовиков.

Кадры аварий разместили в сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На улице Хуторской водитель грузового автомобиля DAF с прицепом не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в здание и перевернулся.

Травмированных и погибших нет.

Стоит отметить, что проезд по этой улицы для грузовиков запрещен.

Очередная фура, но уже на Пересыпи не заметила грузовичок и тот врезался в СТО. Инцидент случился на Атамана Головатого.

Там, водитель большегруза не заметил «Газель» и буквально затолкал ее на территорию станции технического обслуживания.

В результате ДТП Газель проломила забор автосервиса и врезалась в припаркованную Мазду.

Третья авария с фурой случилась на Молдаванке.

На улице Степовой большегруз протаранил маршрутку №201 с пассажирами.

Водитель на грузовике въехал в боковую часть автобуса, там как раз сидели пассажиры. От удара треснули стекла, однако в патрульной полиции о пострадавших не сообщают.

Напомним, что водитель грузовика забрал жизнь женщины и уехал

Как сообщала Politeka, в Одессе авто влетело в остановку, виновник сбежал: что известно

Также Politeka писала, что дальнобойщики восстали на въезде в Одессу, заблокировав трассу