24 ноября оказалось богатым на аварии - всего за каких-то несколько часов случилось три ДТП с участием грузовиков.
Кадры аварий разместили в сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На улице Хуторской водитель грузового автомобиля DAF с прицепом не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в здание и перевернулся.
Травмированных и погибших нет.
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Стоит отметить, что проезд по этой улицы для грузовиков запрещен.
Очередная фура, но уже на Пересыпи не заметила грузовичок и тот врезался в СТО. Инцидент случился на Атамана Головатого.
Там, водитель большегруза не заметил «Газель» и буквально затолкал ее на территорию станции технического обслуживания.
В результате ДТП Газель проломила забор автосервиса и врезалась в припаркованную Мазду.
Третья авария с фурой случилась на Молдаванке.
На улице Степовой большегруз протаранил маршрутку №201 с пассажирами.
Водитель на грузовике въехал в боковую часть автобуса, там как раз сидели пассажиры. От удара треснули стекла, однако в патрульной полиции о пострадавших не сообщают.
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