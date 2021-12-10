В пятницу, 10 декабря, циклон «Илья» принесет каверзную погоду в Одессу, ожидается дождь и сильный ветер, а ко всему этому добавится потепление.

О том, чего ждать от погоды сегодня предупредили синоптики, пишет Politeka.net.

Циклон по имени Илья приближается к Одессе с запада. Уже с утра в городе усилится юго-восточный ветер, а после обеда он достигнет штормовых значений. Его шквальные порывы поднимутся до 15-23 метров в секунду.

Осадки также не обойдут стороной Одессу, к вечеру небо затянется тучами и пойдет дождь.

Утром столбик термометра продержится на отметке от +10 до +13 градусов по Цельсию. Днем температура повысится еще на несколько градусов, но не выше +14, к вечеру показатель термометра опустится до +10.

В то же время над Одесской областью будут зависать туманы, видимость на дорогах ухудшится до 500 м.

Водителям стоит быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.

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