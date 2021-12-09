Пока Одессу весь день заливало дождем на юге Одесской области выпал снег.
Так, в среду 8 декабря, в Измаиле шел снег, а в Болграде местные жители наблюдали дождь, который сразу леденел. Об этом сообщают
«В двух городах наблюдали снег и ледяной дождь: речь идет об Измаиле и Болграде. Все остальные города покрыли дожди», - говорится в сообщении.
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Между тем, вчетверг, 9 декабря, в Одессе и области синоптики прогнозируют пасмурную погоду.
Дневная температура воздуха составит до + 6 градусов. К вечеру показатель термометра останется без изменений.
Также синоптики сообщили, что полноценная зима придет в Одесскую область аж в третьей декаде декабря. С 20 декабря в регионе прогнозируют минусовую температуру, а также осадки в виде снега.
Напомним, про погоду на Новый год 2022 в Одессе: синоптики порадовали прогнозом
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