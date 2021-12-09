В Одессе сообщили об аномальной погоде в первый месяц зимы, из-за затяжного дождя коммунальщики работали в усиленном режиме.
В Одессе наблюдается нетипичная погода для декабря. Эта неделя ознаменовалась сезоном дождей.
В мэрии
Так, при декабрьской норме в 48 мм, в Одессе выпало 34 мм.
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Коммунальщики приступили к ликвидации последствий непогоды ночью 7 декабря, как только начался дождь. В течение двух дней на дорогах Одессы были задействованы 236 работников предприятия и 24 единицы спецтехники.
Чтобы предотвратить подтопление улиц, проводились работы по очистке дождеприемников в первую очередь на таких улицах как Среднефонтанская, Балковская, Приморская, Химическая, Промышленная и прочих.
В тоже время по данным синоптиков, в пятницу, 10 декабря, также прогнозируют осадки. Дождь пойдет ближе к вечеру.
Дневная температура воздуха составит +10...+12 градусов. К вечеру показатель термометра останется без изменений.
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