Это уже слишком

Пьяный водитель за рулем пассажирского автобуса перевозил людей по дорогам Одессы.

Его заметили сотрудники патрульной полиции и остановили. Это произошло вечером, 7 декабря, на улице Черноморского казачества, пишет Politeka.net

Как сообщили в патрульной службе, инспекторов привлек внимание пассажирский автобус Neoplan, водитель которого не включил ближний свет фар в темное время суток.

Однако в процессе разговора выяснилось, что невключенные фары — это полбеды.

Патрульные обнаружили у шофера явные признаки алкогольного опьянения. К тому же пройти осмотр на состояние опьянения мужчина отказался.

Кроме того, в ходе проверки автобуса инспекторы выяснили, что номера агрегатов имеют признаки подделки.

Патрульные отстранили водителя от управления, транспортным средством и вызвали на место следственно-оперативную группу.

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