Пьяный водитель за рулем пассажирского автобуса перевозил людей по дорогам Одессы.
Его заметили сотрудники патрульной полиции и остановили. Это произошло вечером, 7 декабря, на улице Черноморского казачества, пишет Politeka.net
Как
Однако в процессе разговора выяснилось, что невключенные фары — это полбеды.
Патрульные обнаружили у шофера явные признаки алкогольного опьянения. К тому же пройти осмотр на состояние опьянения мужчина отказался.
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Кроме того, в ходе проверки автобуса инспекторы выяснили, что номера агрегатов имеют признаки подделки.
Патрульные отстранили водителя от управления, транспортным средством и вызвали на место следственно-оперативную группу.
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