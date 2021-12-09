В Одессе маршрутка, перевозившая пассажиров во время движения, потеряла заднее колесо, полицейские наказали водителя.
Происшествие случилось 8 декабря возле ТРЦ "Сити-центр" на проспекте Небесной сотни,
Колесо отлетело у маршрутки №25, которая курсирует по маршруту Одесса-Черноморск.
"Во время движения по проспекту у транспортного средства отпало колесо", - говорится в сообщении.
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Патрульные отметили, что во время дорожного инцидента никто не пострадал.
На водителя маршрутного автобуса инспекторы составили административный протокол, теперь ему придется заплатить штраф в размере 680 гривен.
Отметим, это далеко не первый подобный случай. Такая же авария уже происходила на Николаевской дороге с маршруткой № 121.Тогда колесо отвалилось во время движения и угодило в проезжающее авто.
Еще один два случая зафиксировали на улице Среднефонтанской и в районе Совиньона.
А все потому, что маршрутки старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.
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Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки
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