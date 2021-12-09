В Одессе мужчина заманил 6-летнюю малишку в безлюдное место и совершил развратные действия в отношении ребенка.
Приговором Суворовского районного суда г. Одессы педофил приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом
Прокурорами доказано, что 33-летний мужчина путем обмана заманил ребенка в безлюдное место и совершил в отношении него развратные действия
Суд признал жителя Одессы виновным в развращении девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы.
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В суде обвиняемый признал свою вину полностью.
Ранее мы писали об этой истории.
Мужчина подкараулил малышку у входа в магазин, где она вместе с 8-летним братом ждала мать. Пообещав купить девочке игрушку, педофил заманил ее в безлюдное место безлюдное место и совершил в отношении нее действия развратного характера.
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