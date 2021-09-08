Мужчина из Березовского района Одесской области развратил четырехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчину вписали в реестр людей, осужденных за педофилию. На суде доказали, что в июне мужчина заманил девочку к себе в дом и развратил.

Березовский районный суд признал мужчину виновным в уголовном преступлении, предусмотренном статьей «развращение малолетнего ребенка». Виновного приговорили к шести годам тюрьмы.

«Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего», в нашей стране появился относительно недавно. Закон о создании такого документа в украинском парламенте приняли в 2019 году.

Он стал дополнением к Уголовно-исполнительному кодексу. Благодаря новому закону в Украине создали электронную автоматизированную базу данных. В нее вносят информацию о людях, которые совершили насилие над несовершеннолетними. Кроме того, в указанный реестр поступают данные об украинцах, которые погасили судимость за соответствующее преступление, либо она снята. В базе данных указаны такие сведения о фигурантах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, преступление, уголовное наказание, отбытое наказание.

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