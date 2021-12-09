Декабрь начал демонстрировать свой буйный характер, и пришедшая непогода только это подтверждает.

После затяжных дождей в Одесскую область снова возвращается туман.

Из-за плохой видимости на дорогах синоптики даже объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают в Укргидрометцентре, в четверг, 8 ноября.

Видимость на трассах области сейчас — 200-500 метров. Это «желтый» уровень опасности.

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Так как туман значительно ограничивает видимость на дорогах, водителей просят быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.

«Водители должны быть внимательны и следить за дорожной ситуацией. Пешеходам запрещено двигаться по дорогам и пересекать проезжую часть дороги в неустановленных местах, — говорится в предупреждении.

погода, туман

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