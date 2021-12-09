Доверчивые люди отдают всё, что имеют

В Одессе мошенники выманили у пожилой женщины 50 тысяч гривен и 1000 долларов на «лечение» пострадавшей в ДТП дочери.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Х. Одесса», пишет Politeka.net.

8 декабря в полицию обратилась пенсионерка, которой 81 год. Женщина рассказала, что к ней в квартиру на улице Королева, 68 а, пришел неизвестный и представившись врачом, рассказал, что ее дочь якобы попала в дорожную аварию и нужны деньги на лечение.

Доверчивая пожалая одесситка отдала мужчине 50 тысяч гривен и тысячу долларов.

Отметим, что в Одессе очень популярна эта схема обмана, особенно она ее удочку попадаются пожилые люди.

Ранее мы писали, одесситов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с обещанными выплатами за вакцинацию.

В частности, от имени министерства здравоохранения люди начали получать сообщения с просьбой указать номер банковской карты, на которую якобы будут переводить деньги за полный курс вакцинации.

Напомним, что у тяжело больного одессита украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали

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