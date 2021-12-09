В Одессе мошенники выманили у пожилой женщины 50 тысяч гривен и 1000 долларов на «лечение» пострадавшей в ДТП дочери.
Об этом сообщили в
8 декабря в полицию обратилась пенсионерка, которой 81 год. Женщина рассказала, что к ней в квартиру на улице Королева, 68 а, пришел неизвестный и представившись врачом, рассказал, что ее дочь якобы попала в дорожную аварию и нужны деньги на лечение.
Доверчивая пожалая одесситка отдала мужчине 50 тысяч гривен и тысячу долларов.
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Отметим, что в Одессе очень популярна эта схема обмана, особенно она ее удочку попадаются пожилые люди.
Ранее мы писали, одесситов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с обещанными выплатами за вакцинацию.
В частности, от имени министерства здравоохранения люди начали получать сообщения с просьбой указать номер банковской карты, на которую якобы будут переводить деньги за полный курс вакцинации.
Напомним, что у тяжело больного одессита украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали
А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев
Также Politeka сообщала, в Одессе мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке